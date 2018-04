26. April 2018, 21:59 Uhr Pullach Einbrecher machen Beute

Schmuck, Uhren und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro haben Einbrecher am Mittwoch in Pullach gestohlen. Die bislang unbekannten Täter drangen zwischen 10.10 und 15.30 Uhr in ein Reihenhaus an der Straße "An der Isar" ein, indem sie eine Seitentür aufbrachen. Danach versuchten sie noch, die Fenster von zwei benachbarten Reihenhäusern aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, unter Telefon 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.