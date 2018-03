22. März 2018, 22:00 Uhr Pullach Bayerische Komödie

Tante Frieda geht es zwar gut im Haushalt ihres Neffen. Dessen Frau Helma sorgt rührend für sie - aber mei ... Kinder wären halt schön im Haus. Das Volkstheater Lampenfieber führt im Brückenwirt in Höllriegelskreuth an der Grünwalder Brücke die Komödie "Die Tante mag koan Fleischsalat" auf. Termine sind jeweils Freitag/Samstag, 6. April bis 28. April. Beginn: 20 Uhr. Telefonischer Kartenvorverkauf unter 089/95 92 80 10; Kartenbestellung per E-Mail an kartenvorverkauf@volkstheater-lampenfieber.de