10. Januar 2018, 21:48 Uhr Pullach Bäume fürs Krankenhaus









Feedback

Seinen Christbaum loswerden und damit Gutes tun: Gelegenheit dazu bietet die Pfarrei Heilig Geist in Pullach. Wer am Samstag, 13. Januar, noch vor 9 Uhr den Baum an die Straße vor dem eigenen Haus zur Abholung bereitstellt und dazu seinen Namen hinterlässt, darf im Gegenzug für das Krankenhaus "Alma Mater" in Gros Morne, einer Stadt im Norden Haitis, spenden. Damit wird die wichtigste Einrichtung für medizinische Versorgung von mehr als 125 000 Menschen auf Haiti gefördert. Über einen Mindestbetrag von fünf Euro freut sich das Pfarrbüro.