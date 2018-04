6. April 2018, 22:01 Uhr Privates Heimatmuseum Geschichte einer Familie und eines Orts

Johann Guggenberger hat in einem Heimatmuseum in Siegertsbrunn eine Ausstellung zusammengestellt. Sie zeigt landwirtschaftliche Nutzgegenstände und Firmendokumente des Bauunternehmens aus 110 Jahren

Von Sophie Kobel, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Die hellblau angemalte Kinderwiege links neben der Tür ist aus Holz geschnitzt und in etwa einen Meter lang. Sie ist ein Blickfang, wenn man das Heimatmuseum von Siegertsbrunn betritt. Johann Guggenberger streicht mit der Hand über die abblätternde Farbe: "In der hat mein Großvater schon gelegen", sagt er und hängt seinen Hut an die Garderobe gegenüber.

Der um die 150 Quadratmeter große Raum ist voll mit ein Dutzend Stellwänden, bis zu drei Meter langen schmiedeeisernen Erntemaschinen und unzähligen Fotos und Niederschriften. Auf einigen Bildern sieht man ein altes Bauernhaus. 1908 von Guggenbergers Vater gebaut, diente es nicht nur als Wohnhaus der Familie, sondern es war auch lange Zeit das Büro der Baufirma. Bis Ende dieses Jahres wird es noch dort stehen, am Bahnhofsplatz von Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Wegen der aktuellen Planung des neuen Ortszentrums wird die Familie das Haus jedoch räumen.

In 110 Jahren Buchführung ist einiges an Papier zusammengekommen. Die Guggenbergers wussten zunächst nicht, wohin sie die Büroräume und vor allem das Aktenlager verlegen sollten. Die Gemeinde stellte schließlich die neuen Räumlichkeiten für die Unterlagen zur Verfügung. Sie waren ursprünglich für einen Supermarkt vorgesehen.

Dieser wurde allerdings nie realisiert. So beginnen Vater und Sohn vor einem Jahr, ihr Unternehmen ein paar hundert Meter weiter in die Bahnhofstraße umzusiedeln. An der geografischen Lage hat sich zwar nicht viel verändert, aber das Haus seiner Kindheit zum Abriss freizugeben, war für den 85-jährigen Bauingenieur anfangs hart: "Es ist eine große moralische Belastung für mich, aber es muss eben. Mein ganzes Leben lang habe ich abgerissen und neu gebaut. Ich kann das schon wegstecken."

Stolz auf seine Ausstellung: der Siegertsbrunner Johann Guggenberger. Per Hand hat er mit seiner Digitalkamera die Original-Fotos abfotografiert und im Großformat ausdrucken lassen. (Foto: Claus Schunk)

Das gesamte Archiv hat er in den vergangenen Monaten sorgfältig durchkämmt. Jahrzehnte liegen in den Schränken, in Form von Dokumenten, Abrechnungsbüchern, Briefen, Skizzen, Urkunden und Fotos. Es ist nicht nur die Vergangenheit eines Familienunternehmens, es ist auch die Geschichte der Gemeinde. Ein Jahrhundert von Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Für Guggenberger stand schnell fest: Er möchte eine Ausstellung machen.

Um seinen Hals baumelt eine kleine Tasche, darin ist seine Digitalkamera. "Mit der hab ich alle Original-Fotos abfotografiert und im Großformat ausdrucken lassen. Manchmal habe ich auch einfach das Kopiergerät verwendet." Guggenberger sortiert aus, schreibt alte Dokumente leserlich ab und entwirft kurze Texte und Beschreibungen zu allen Bildern und Ausstellungsstücken. Ob er das alles alleine gemacht hat? "Ja natürlich, es hätte sich ja niemand sonst ausgekannt."

Er steckt das Stofftaschentuch zurück in den Ärmel seiner Jacke und deutet auf ein schwarz-weißes Porträtfoto, das über der kleinen blaue Wiege hängt. Es ist das erste Bild der Ausstellung. "Mein Großvater gründete Anfang der 1890er Jahre eine Maurerei, das war der Grundstein zur späteren Baufirma". Diese gründete offiziell der Sohn, also Johann Guggenbergers Vater nach dem Bauwerk-Studium in Passau. Er war es auch, der das Haus am Bahnhofsplatz damals gebaut hat.

Johann Guggenberger hat Akten, Fotos und andere Zeitdokumente zusammengetragen, die nicht nur die Familiengeschichte repräsentieren, sondern auch die Gemeindeentwicklung. (Foto: Claus Schunk)

"Das bin ich, da 'Hansi', mit meiner Schwester." Guggenberger zeigt auf ein vergilbtes Foto von zwei Kindern im Grundschulalter. Seine Erinnerungen an dieses Alter haben hauptsächlich mit dem Krieg zu tun. Bei einem Überfall von Ostarbeitern auf den Einsiedelhof der Familie hätten sie sich nur mithilfe zuvor geklauter Nebelkerzen verteidigen können, erzählt er. Die von den Angreifern eingeschlagene Haustüre hat Guggenberger nie weggeben wollen. Heute hat sie einen festen Platz in seinem Heimatmuseum. Die Spuren der Gewehre sind deutlich zu sehen. "Die Tür war aus Eichenholz, von einem Höhenkirchener Schreiner, die ließ sich nicht eintreten." Der Vater wurde wegen Munitionsbesitz von den Amerikanern festgenommen, kam zunächst nach Stadelheim, anschließend mit zwei Jahren auf Bewährung wieder frei. "Dass mein eigener Vater bei meiner Geburt schon 55 Jahre alt war, habe ich nie gespürt. Einen großen Teil meiner Kindheit war Krieg, er war einer der wenigen Väter, die überhaupt präsent waren." Guggenberger erinnert sich gut an die damaligen Strukturen in der Familie: "Parieren war das oberste Gebot. Es geschieht, was der Vater sagt."

Erinnerungsstücken aus dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie hat er einen besonderen Platz im Museum eingeräumt. "Dieses Butterfass hier zum Beispiel. Da kam hier oben der Rahm rein, danach wurde das Fass in den kalten Keller gestellt. Und ich mit zwölf Jahren daneben. Mit der einen Hand hab ich den Rahm geschlagen und mit der anderen meinen Karl May gehalten."

Nach dem Schulabschluss studierte Guggenberger Bauingenieurwesen und übernahm bereits ein Jahr nach seinem Studienabschluss gemeinsam mit seiner Schwester die Firma. Gemeinsam bauten sie in Höhenkirchen-Siegertsbrunn Hunderte von Reihenhäusern, außerdem noch einige Stahlbetonwerke und Fabriken. Die vielen Aufstellwände sind vollgepinnt mit Fotos von Baustellen, Eröffnungsfeiern, Skizzen und Abrechnungen. Guggenberger blättert in einem alten, schweren Rechnungsbuch. "Wenn man jetzt die Akten in der Hand hält, ist es unvorstellbar, wie alles funktioniert hat. Mit dem Krieg und der Inflation zum Beispiel." Jede Woche hatte sein Vater auf den Gold-Mark-Wechselkurs warten müssen. In einer Abrechnung aus dem Jahr 1923 wird der Bau einer Brauerei in Hunderten Billionen Mark abgerechnet.

Im Museum Guggenberger treffen sich Heimat- und Firmengeschichte. (Foto: Claus Schunk)

Ein paar Meter weiter sieht man den jungen Johann Guggenberger vor einem seiner Projekte stehen. "Ich hatte damals vor lauter Arbeit keine Zeit, mir eine Braut zu suchen. Aber dann hab ich trotzdem eine gute gekriegt", erzählt er und lacht. 1963 heiratete er seine Godelinde, zwei Söhne haben sie bekommen. Vor 20 Jahren übernahm einer der beiden, Peter, Stück für Stück das Geschäft seines Vaters. "Momentan bin ich der freie Mitarbeiter bei meinem Sohn." Ob er darauf hofft, dass eines seiner fünf Enkelkinder einmal den Betrieb übernimmt? "Durch den ganzen neuen IT-Kram fühle ich mich so rückständig, da möchte ich mir kein Urteil mehr über diesen Berufsweg mehr erlauben. Aber machbar wäre alles", sagt Guggenberger und lacht.

Im Ort wohnt er seit seiner Geburt. Veränderungen sind ihm über die Jahre viele aufgefallen. "Als ich ein Kind war, hatte das Dorf noch 400 Einwohner", sagt er. Heute sind es in der gesamten Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsrunn 11 000. "Man kennt fast niemanden mehr auf der Straße, das war früher so anders." Ob er jemals überlegt hat, woanders zu leben? Guggenberger runzelt die Stirn, schaut irritiert: "Das könnte ich mir nie vorstellen."