27. März 2018, 22:00 Uhr Ottobrunn/Taufkirchen Kitas machen Lust aufs Forschen

Bereits zum vierten Mal hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern den katholischen Kindergarten St. Otto aus Ottobrunn dafür ausgezeichnet, dass dort die Neugier der Kinder an Naturwissenschaften geweckt wird. Die Einrichtung darf sich von nun an mit der vierten Plakette als "Haus der kleinen Forscher" schmücken. Insgesamt sechs Kinderbetreuungseinrichtungen aus dem Landkreis ehrte die IHK bei ihrem Fest im Museum "Mensch und Natur" in München: neben dem Kindergarten St. Otto den AWO-Kinderhort "Baumhaus I" aus Taufkirchen, die katholische Kindertagesstätte St. Birgitta aus Unterhaching, die AWO-Kindertagesstätte "Die Sternschnuppen" aus Taufkirchen, den Gemeindekindergarten Moritz aus Grünwald und das Haus für Kinder Bio-Kids aus Planegg.