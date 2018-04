6. April 2018, 22:01 Uhr Ottobrunn Weinfest der Feuerwehr

Beste Weine, feine Speisen und Musik aus Südtirol: Die Ottobrunner Feuerwehr richtet am Samstag, 14. April, 18.30 Uhr, in der Ferdinand-Leiß-Halle am Haidgraben im Sportpark ihr Südtiroler Weinfest aus. Die Zutaten für die beliebten Speck- und Käseplatten kommen frisch aus Südtirol und werden von den Kameraden der Feuerwehr zusammengestellt. Die Weine liefern die Winzereigenossenschaft Nals-Margreid-Entiklar und direkt aus Ottobrunns Partnergemeinde die Weingüter Armin Kobler und Alois Lageder. Es spielen die Südtiroler Spitzbuam. Platzreservierungen und Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro inklusive Weinglas sind erhältlich unter 089/608 31 45 oder per E-Mail an karten.weinfest@feuerwehr-ottobrunn.de.