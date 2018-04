15. April 2018, 21:52 Uhr Ottobrunn Unterstöger beim Kulturstammtisch

Titel wie "SZ-Edelfeder" oder "Streiflicht-Legende" sind ihm eher peinlich. Dass Hermann Unterstöger nun trotzdem der sage und schreibe 72. Talk-Gast in Ruth Eders traditionsreichem "Ottobrunner Kulturstammtisch" sein wird, ist nicht nur ihr, sondern auch Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) zu verdanken: Der gelernte Journalist Loderer ist seit vielen Jahren begeisterter Leser des preisgekrönten Autors. Auf seinen Vorschlag hin machte sich Ruth Eder an die schwierige Aufgabe, den publikumsscheuen Altöttinger vom Auftritt in Ottobrunn zu überzeugen.

Das Unternehmen war von Erfolg gekrönt. Hermann Unterstöger fügte sich mit den Worten "Sonst geben Sie ja doch keine Ruhe" in das Unvermeidliche und erklärte sich bereit, sich am kommenden Mittwoch, 18. April, um 19.30 Uhr im "Ayinger Ottobrunn" im Wolf-Ferrari-Haus den Fragen der Ottobrunner Kollegin Eder zu stellen. Erstmalig wird auch sein Fan Thomas Loderer als Interviewer mit von der Partie sein.

Hermann Unterstöger wurde 1943 in Kirchweidach geboren und ist seit 1978 für die Süddeutsche Zeitung tätig. In dieser Zeit entstanden große Reportagen für deren "Seite 3" und so viele Streiflichter, dass ihr Verfasser das Mitzählen längst aufgegeben hat. Unterstöger beschäftigte sich dabei mit Gott und der Welt; zu seinen Lieblingsthemen zählen die deutsche Sprache mit all ihren Finessen, die der katholischen Kirche eigenen Kuriositäten und das weite Feld der bairischen Kultur.