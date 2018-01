7. Januar 2018, 22:02 Uhr Ottobrunn Unbekannter schlägt 15-Jährigem ins Gesicht









Feedback

In der Nacht zum Dreikönigstag hat ein 15-Jähriger am S-Bahnhof in Ottobrunn von einem Unbekannten einen Faustschlag ins Gesicht bekommen. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei kam es am Freitag gegen 23.25 Uhr zu der Auseinandersetzung, als der Jugendliche in Begleitung von zwei Gleichaltrigen eine Flasche vom Bahnsteig in den Gleisbereich trat. Unvermittelt soll daraufhin der Unbekannte zugeschlagen haben. Dieser wird von Zeugen als circa 50 Jahre alt beschrieben, mit grauem Bart, schulterlangen Haaren, und bekleidet mit einer grauen Jacke. Sein Aussehen soll ungepflegt gewesen sein. Die Bundespolizei wertet nun Videoaufzeichnungen aus, um den Schläger zu ermitteln. Wer zum Sachverhalt beziehungsweise zu der gesuchten Person Hinweise geben kann, die zur Aufklärung beitragen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 089/51 55 50-111 an die Bundespolizei in München zu wenden.