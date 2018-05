4. Mai 2018, 21:49 Uhr Ottobrunn Spielplätze im Fokus

Der Arbeitskreis Kinder und Jugend der lokalen Agenda 21 kümmert sich an diesem Samstag, 5. Mai, wieder einmal um die Spielplätze in Ottobrunn. Von 10 Uhr an lädt die Gruppe zu einer öffentlichen Spielplatzbegehung, bei der Anregungen von Kindern, Jugendlichen und Eltern aufgegriffen werden. Informiert wird dabei auch über die Arbeit der Spielplatzpaten. Das Team der Agenda startet um 10 Uhr am Spielplatz im Amalienwald, um 11 Uhr geht es am Spielplatz Am Bogen weiter, gegen 12 Uhr am Spielplatz an der Drosselstraße. Anregungen nimmt auch die Sprecherin des Arbeitskreises, Ariane Wißmeier-Unverricht, entgegen (E-Mail: ariane.wissmeier@fmail.com).