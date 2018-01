1. Januar 2018, 21:45 Uhr Ottobrunn Premiere als Papa









Feedback

Gerald Kunzmann wird Vater und zieht nach Berlin

Von Daniela bode, Ottobrunn

Den ersten Schrei hören, sein Baby zum ersten Mal in den Armen halten - das gleicht schon einem kleinen Wunder. Viele werden in diesem Jahr dieses kleine Wunder erleben. Einer von ihnen ist der Ottobrunner FDP-Gemeinderat Gerald Kunzmann. Er und seine Freundin Julia erwarten am 14. Februar ihr erstes Kind. Damit beginnt für das Paar ein völlig neuer Lebensabschnitt. Nach vier Jahren Fernbeziehung verlässt Kunzmann Ottobrunn und zieht mit seiner Freundin in eine Vier-Zimmer-Wohnung in Berlin-Lichterfelde.

Der 30-Jährige sieht den vielen Veränderungen in seinem Leben fröhlich und voller Optimismus entgegen. "Mit dieser Einstellung bin ich immer gut gefahren", sagt er. In die Vater-Rolle wächst er Schritt für Schritt hinein. Er hat schon ein Buch zur Schwangerschaft gelesen, das Paar nutzt eine App, bei der man nachsehen kann, was sich beim Embryo in der jeweiligen Woche tut, und er begleitet seine Partnerin zu den Ultraschall-Untersuchungen. "Wenn man den Herzschlag hört - das ist schon cool" , sagt er. Bei der Geburt will er auf jeden Fall dabei sein.

Wenn der 30-Jährige vom Baby spricht, sprudelt es nur so aus ihm heraus. "Ich habe schon tausend Ideen, was ich mit ihm machen kann", sagt er. Der leidenschaftliche Hobbykoch will einen hohen Barhocker kaufen, damit der Sohn früh mitmachen kann. Er will mit ihm Lego spielen und eigene Welten aufbauen. "Ich glaube, er wird Fußballer", sagt Kunzmann außerdem. Immer wenn er und seine Freundin ein Spiel anschauten und der Kommentator es kommentiere, "fängt er im Bauch an zu treten".

Es wird also ein schönes Jahr für Kunzmann werden. Allein die Entscheidung, Ottobrunn zu verlassen, war nicht ganz einfach. Doch die Vernunft entschied, unter anderem weil seine Freundin, Syndikusanwältin, in ihrem Job bleiben wollte. Er ist da als selbständiger Berater flexibler. Kunzmanns Nachfolge im Gemeinderat steht schon fest. Für die anderen Ämter wie den FDP-Ortsvorsitz in Ottobrunn und seinen Kreisvorstandsposten wird sich sicher bald jemand finden. Da ist Kunzmann optimistisch.