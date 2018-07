9. Juli 2018, 22:05 Uhr Ottobrunn Oma turnt im Park

Die Volkshochschule SüdOst bietet auf Initiative der Agenda 21 Ottobrunn-Neubiberg im August einen neuen Fitness-Kurs für Senioren auf der Wiese im Park am Ranhazweg an. An fünf Vormittagen werden zum ersten Mal die neuen Outdoor-Fitnessgeräte für Erwachsene integriert. Beginn ist am Mittwoch, 1. August, 9.45 Uhr bis 10.45 Uhr. Infos und Anmeldung: www.vhs-suedost.de info@vhs-suedost.de, Telefon 089/ 442 38 90.