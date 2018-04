4. April 2018, 21:48 Uhr Ottobrunn Leipziger Allerlei

Cornelia Zetzsche hat Neues im Gepäck - und zwar Lesestoff. Die Rundfunkmoderatorin stellt am Dienstag, 10. April, von 19.30 Uhr an in der Ottobrunner Gemeindebibliothek am Rathausplatz ihre ganz persönlichen Leseempfehlungen vor, die sie selbst bei der Leipziger Buchemesse gesammelt hat. "Bestseller und Entdeckungen" lautet das Motto des Abends. Begleitet wird Zetzsche vom studierten Gitarristen und Komponisten Ardhi Engl. Jeder Besucher bekommt eine Bücherliste mit den empfohlenen Titel und kann diese auch gleich am Stand der Buchhandlung Kempter erwerben. Tickets zu je neun Euro gibt es in der Gemeindebibliothek, bei der Theaterkasse im Wolf-Ferrari-Haus und online (www.wfh-ottobrunn.de).