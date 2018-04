3. April 2018, 21:50 Uhr Ottobrunn Kulturstammtisch

Gastgeberin Ruth Eder hat sich zum 72. Ottobrunner Kulturstammtisch am Mittwoch, 18. April, wieder einen Gesprächspartner eingeladen. Diesmal kommt der SZ-Journalist Hermann Unterstöger ins Wirtshaus am Rathausplatz. Unterstögers Arbeit steht für Texte von großer Sprachfertigkeit. Er ist unter anderem Träger des Ernst-Hoferichter-Preises. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Die Moderatorin, die Ottobrunner Journalistin und Buchautorin Ruth Eder, bittet Gäste an Stelle eines Eintritts um Spenden für die Caritas München Südost, die auch die Tafel in Ottobrunn betreibt.