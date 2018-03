28. März 2018, 21:52 Uhr Ottobrunn Keller aufgebrochen, Flucht verpatzt

Am helllichten Nachmittag sind am Dienstag zwei Einbrecher in Keller eines Mehrfamilienhauses in der Putzbrunner Straße in Ottobrunn eingebrochen. Die Diebe aber hatten kein Glück - weder mit der Beute noch bei der anschließenden Flucht. Die beiden 18- und 20-Jährigen hatten das Schloss eines Kellerabteils aufgebrochen und Bier, einen Koffer und Kleidung im Wert von etwa 60 Euro entwendet. Dabei wurden sie von einem 29-jährigen Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Die traf wenig später ein und nahm die beiden Diebe noch in der Nähe des Tatorts samt Beute - drei Flaschen Bier und ein Negligé im Leopardenmuster - fest. Die Tatverdächtigen wurden der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und am Mittwoch dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.