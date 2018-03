28. März 2018, 21:52 Uhr Ottobrunn Gartenabfälle werden abgeholt

Die Gemeinde Ottobrunn bietet ihren Bürgern von Montag, 9. April, bis Donnerstag, 12. April, wieder die kostenlosen Baum- und Strauchschnittabfuhr an. Die Gemeinde ist dabei in zehn Zonen unterteilt, die an den vier Tagen bedient werden; die Zonen sind auf der Rückseite des Abfallkalenders abgebildet. Die Gartenabfälle müssen am jeweiligen Abholtag bis 6.30 morgens gebündelt oder in Papiersäcken verpackt auf den Gehwegen oder am äußersten Rand der Fahrbahn abgelegt werden. Plastiksäcke dürfen nicht verwendet werden, wie auch Plastikschnüre beim Verpacken nicht erlaubt sind. Äste dürfen nicht länger als zwei Meter und nicht dicker als zehn Zentimeter sein. Die Gesamtmenge des Pakets darf 2,5 Kubikmeter nicht überschreiten. Bei der Ablage ist darauf zu achten, dass Fußgänger und Fahrzeuge nicht beeinträchtigt oder gefährdet werden - die Abfälle müssen für die Mitarbeiter der Gemeinde sichtbar platziert werden. Aufgrund der Lage Ottobrunns in der noch bestehenden Quarantänezone rund um das Befallsgebiet des Asiatischen Laubholzbockkäfers erfolgt die Maßnahme in enger Absprache mit der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Gemeinde (www.ottobrunn.de).