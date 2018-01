1. Januar 2018, 21:45 Uhr Ottobrunn Feuerwehr löscht Wohnhausbrand









Mit einer langen Einsatznacht sind die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ottobrunn in das neue Jahr gestartet. Gegen kurz nach ein Uhr wurden die Feuerwehrleute am Montagfrüh zu einem Zimmerbrand in der Roseggerstraße im östlichen Ortsteil gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen nach eigener Darstellung bereits offene Flammen aus dem Dachstuhl und den Fenstern im Obergeschoss des betroffenen Wohnhauses. Mit Hilfe einer Drehleiter und mehrerer Rohre gelang es den 35 Ottobrunner Einsatzkräften, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Glücklicherweise stellte sich rasch heraus, dass die Bewohner des Hauses im Urlaub waren. Bei dem Brand kamen keine Menschen zu Schaden. Allerdings wurden Teile des Wohnhauses zerstört, die Feuerwehr schätzt den Sachschaden derzeit auf etwa 100 000 Euro. Die Bausubstanz habe jedoch erhalten werden können. Warum das Feuer in der Neujahrsnacht in dem Haus ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Brandfahndung ermittle in alle Richtungen, so die Feuerwehr.