30. März 2018, 22:03 Uhr Ottobrunn Enigmatischer Realismus

Ihre Malereien und Zeichnungen zeigen charismatische Personen, reduziert auf Bänder. "Physische und psychische Grenzen des Menschen inspirieren mich in meinem Schaffen. Die Figuren wirken oft androgyn, sind jedoch meist weiblich oder männlich definiert", erklärt die Künstlerin Gudrun Dorsch. In ihrer mysteriösen Charakteristik sollen die Figuren den Betrachter quasi in die eigene Rätselhaftigkeit entführen. Dorsch, die ihren Stil "Enigmatischer Realismus" nennt, präsentiert von kommender Woche an ihre neuen Werke in der Galerie "Treffpunkt Kunst" in Ottobrunn. Ihre Ausstellung "Verwicklungen" wird am Mittwoch, 4. April, um 19 Uhr eröffnet. Sie dauert bis zum 5. Mai.