6. Juli 2018, 22:07 Uhr Ottobrunn Ehrung der Spitzensportler

Der Landkreis hat seine Spitzensportler in diesem Jahr bereits gewürdigt - darunter auch die Ottobrunner Europameisterin im Triathlon, Stephanie Huber. Die Ausnahmeathletin wird sicher auch am Freitag, 27. Juli, von 16 Uhr an im Stadion am Ottobrunner Sportpark dabei sein, wenn Bürgermeister Thomas Loderer die besten Athleten der Gemeinde auszeichnen wird. Sportler, die keinem Verein angehören, können noch bis Mittwoch, 18. Juni, für die Ehrung angemeldet werden: bei

Bianca Hoffmeister (Telefon: 608 08 119; E-Mail: sport@ottobrunn). Die entsprechenden Nachweise müssen beigefügt werden.