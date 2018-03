15. März 2018, 21:50 Uhr Ottobrunn Die Anfänge von Ottobrunn

Roland Haase stellt am Dienstag, 20. März, in der Gemeindebibliothek Ottobrunn sein Buch "Unser Ottobrunn und Riemerling" vor, in dem er anhand alter Ansichtskarten von den Anfängen der jungen Gemeinde und der benachbarten Siedlung erzählt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es in der Bibliothek und über Reservix für sieben Euro. Schüler und Studenten zahlen drei Euro.