2. Januar 2018, 21:59 Uhr Ottobrunn Caritas-Tisch Südost versorgt 500 Menschen









Im vergangenen Jahr feierte der Caritas-Tisch Südost sein zehnjähriges Bestehen. In diesem Zeitraum hat sich die Zahl der Bedürftigen, die dort kostenlos mit Lebensmitteln versorgt werden, massiv erhöht. So verzeichnete der Tisch Südost 2017 die höchste Anzahl an Personen, die je Lebensmittel in den Ausgabestellen in Aying, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Ottobrunn bezogen haben: fast 500 Personen, darunter 200 Kinder. Durch das eingesparte Geld erhalten die Beziehenden kleine finanzielle Freiräume für andere Ausgaben, um etwa am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können oder unvorhergesehene Anschaffungen zu tätigen, wie Gabriele Stark-Angermeier von der Caritas erklärt.