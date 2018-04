4. April 2018, 21:48 Uhr Ortsentwicklung Platz zum Wohnen

Neubiberg arbeitet an einem Bebauungsplan, der bis zum Gymnasium reicht. Mehr als zwei Vollgeschosse und eine Höhe von 9,70 Metern sollen es nicht sein

Von Angela Boschert, Neubiberg

Wie viele Gemeinden versucht auch Neubiberg die drohende Nachverdichtung durch Bebauungspläne zu steuern. So hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gegen die Stimme von Tobias Thalhammer (FDP) entschieden, den Bebauungsplan 78 für das Gebiet zwischen der Kyffhäuserstraße und dem Gymnasium Neubiberg aufzustellen. Das Gebiet umfasst 22 Grundstücke. Schon vor der Öffentlichkeitsphase wandten sich zwei Bürger mit Schreiben an die Verwaltung und zwei weitere an einzelne Gemeinderatsmitglieder. Ihre Briefe enthalten zum Teil heftige Vorwürfe, einer wurde anonym verfasst.

Die Bürger fürchten Einschränkungen ihrer Rechte als Grundstückseigentümer und Benachteiligungen gegenüber großen Bauträgern, die "ungeniert auch Großes in Neubiberg bauen könnten", wie Bauamtsleiter Christian Einzmann auf Nachfrage der SZ beschrieb. Die Verfasser störe, dass je vollendete 280 Quadratmeter Grundstücksfläche nur eine Wohneinheit zugelassen werden soll. Nur auf dem westlichsten Grundstück des Bereichs, das an der Ecke Kyffhäuser-/Cramer-Klett-Straße liegt, soll eine Wohneinheit je vollendete 120 Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sein, da auf diesem Grundstück bereits Geschosswohnungen erbaut sind. Auf dem östlichsten Grundstück soll sogar eine zweireihige Bebauung möglich werden.

Doch ist noch nicht entschieden, was der Bebauungsplan letztendlich vorschreibt. Bauamtsleiter Einzmann sagt, dass erst jetzt "der vorliegende Planentwurf in die erste Öffentlichkeitsphase gehen kann, bei der jedermann und die betroffenen Fachbehörden Anregungen und Stellungnahmen abgeben können". Offenbar hatten die Verfasser der Briefe gemeint, der Gemeinderat würde ihn bereits in seiner März-Sitzung verabschieden. Das tat er nicht, entschied aber, dass "die eingegangenen Schreiben wie Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsphase gewertet werden und in die gemeindlichen Abwägung zum Planentwurf eingehen werden", so der Beschlusstext. Die Schreiben setzen sich zum Teil auch detailliert mit Fragen zu Baugrenzen, Baumstandorten, zulässigen Grundflächen und Grundstückssituationen auseinander.

Der jetzige Entwurf zum Bebauungsplan 78 sieht vor, dass das Gebiet zwischen südlicher Kyffhäuserstraße und Gymnasium Neubiberg, östlich der Cramer-Klett-Straße und westlich der Kyffhäuserstraße Nummer 30 und 30b-d als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt wird. Damit sind "nicht störende Gewerbebetriebe ausnahmsweise" zulässig. Die Gebäude dürfen maximal zwei Vollgeschosse haben, um die gebietstypische zweigeschossige Bebauung zu bewahren, und eine Firsthöhe von 9,70 Meter nicht überschreiten. Alle in der Dachform-Verordnung festgesetzten Dächer, also symmetrische Sattel-, (Krüppel-)Walm- und Flachdächer, sollen möglich sein. Nur eine Garage mit maximal 40 Quadratmetern darf auf jedem Grundstück errichtet werden. Die in Neubiberg typische durchgängige Vorgartenzone von fünf Metern Tiefe wird gesichert und darf nicht mit Garagen bebaut werden. Zusätzliche Parkplätze sind nur in Tiefgaragen erlaubt.

Auf dem östlichsten Grundstück rückt die Bebauung näher an das südlich angrenzende Gymnasium heran. Das könnte Lärmprobleme durch zuschlagende Autotüren verursachen, da die Schulturnhalle auch an Wochenenden genutzt wird. Daher überlegt die Gemeinde, die Hallennutzung von 22 Uhr auf bis 21.30 Uhr zu verkürzen, damit der Abfahrtsverkehr sicher bis 22 Uhr abgeschlossen ist. Aber auch andere Schallschutzmaßnahmen wie eine Lärmschutzwand zwischen Parkplatz und Bebauung sind denkbar. Der projektierte Bebauungsplan ist voraussichtlich nächste Woche auf der Homepage der Gemeinde einzusehen.