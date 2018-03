15. März 2018, 21:50 Uhr Operette in Unterschleißheim Verwechslungen und Missverständnisse

Unterschleißheim - Die Operette gilt gemeinhin als leichtes Fach. Dass dieses Genre beschwingter Unterhaltung eine hohe musikalische, schauspielerische und tänzerische Kunstfertigkeit erfordert, gerät angesichts der komödiantischen Handlungselemente oft in den Hintergrund. Doch gerade dadurch werden menschliche Wesenszüge entlarvt, die unser Zusammenleben mal mehr, mal weniger dramatisch bestimmen. "Wiener Blut" heißt die 1899 von Johann Strauss komponierte Operette, die zur Zeit des Wiener Kongresses spielt. Dabei geht es um den umtriebigen Lebensstil des Grafen Zedlau, der sich neben seiner wenig zugewandten Ehefrau eine Geliebte hält und sich darüber hinaus noch in die Freundin seines Kammerdieners verliebt. Als Zedlau versucht, dieses emotionale Chaos vor seinem Vorgesetzten zu verheimlichen, kommt es zu allerlei Verwechslungen und Missverständnissen. Das Ensemble "Opera Romana", das sich aus Musikern und Sängern verschiedener rumänischer Opernhäuser zusammensetzt, führt die Operette nun in einer Bearbeitung von Adolf Müller nach den persönlichen Angaben von Johann Strauss an diesem Sonntag, 18. März, von 19 Uhr an im Bürgerhaus Unterschleißheim, Rathausplatz 1, auf. Karten gibt es im Ticket Shop des Bürgerhauses, ☎ 310 09-200, per E-Mail an ticketshop@ush.bayern.de und bei München Ticket.