9. Januar 2018, 22:01 Uhr Oberschleißheim/Unterhaching Narrisch unter Zeitdruck









Feedback

Die Faschingsgesellschaften im Landkreis starten in die kurze Saison

Die Faschingssaison ist kurz und in fünf Wochen ist schon wieder Aschermittwoch. Aber es kann losgehen, denn die narrischen Regenten im Landkreis sind nun alle im Amt. In Kirchheim sind das etwa die Vertreter der Faschingsgesellschaft Kirnarra, Prinz Sebastian II. und Prinzessin Irene I. sowie das Kinderprinzenpaar Felix I. und Jenni I. Sie wurden jetzt beim festlichen Faschingsauftakt im Bürgerhaus in Haar bei einem großen Ball gekrönt. Der Dresscode an diesem Abend lautete übrigens: Tracht. Ausgenommen waren natürlich die Prinzenpaare und die Garden, die auch schon ihr Können zeigten.

In der Saison setzt die Kirnarra offenbar voll und ganz auf den Nachwuchs. Während es für die Erwachsenen nur noch den Großen Galaball am Samstag, 27. Januar, gibt, stehen zwei Zwergerlfaschingsbälle für die Kleinsten bis sechs Jahre und sechs Kinderfaschingsbälle für die Schulkinder auf dem Programm. Sie finden in verschiedenen Gemeinden statt. Mit dabei ist die Kirnarra natürlich auch beim Faschingstreiben am Rosenmontag, 12. Februar, im Räter-Einkaufszentrum in Heimstetten. Am 13. Februar steigt dann der Kehraus mit Beerdigung der Prinzen im Tassilo in Ascheim. Mehr unter www.kirnarra.de.

Andreas I. und Rebecca I. regieren seit der feierlichen Inthronisation in Oberschleißheim, ins Amt gesetzt von der dortigen Faschingsgesellschaft Narrhalla. Auch hier gibt es schon Nachwuchs mit dem Kinderprinzenpaar Ludwig I. und Sahra II. Ein Galaball am 20. Januar, ein Kinderball am 28. Januar, und der Weiberfasching am 8. Februar sind Termine der Narrhalla vor dem großen Faschingstreiben am Faschingssonntag, 11. Februar, von 13 Uhr an auf dem Bürgerplatz. Mehr unter www.narrhalla-oberschleissheim.de.

Ganz besondere Faschingsregenten findet man in dieser Saison bei der Gleisenia Unterhaching. Diese ist nämlich die 50. Saison der Gesellschaft. Melanie II. und Torsten I. haben die Ehre, im Jubiläumsjahr aufzutreten. Mangels Jungs werden in Unterhaching die Kinder von zwei Prinzessinnen vertreten: Pia I. und Alina I. Sie treten als Jubiläums-Showtanzpaar mit der Kinder- und Jugendgarde auf. Natürlich auch bei den beiden Kinderbällen in der Hachinga-Halle, am 28. Januar, und am Faschingsdienstag, 13. Februar. Höhepunkt der Saison ist der Almrock-Ball in der Hachinga-Halle, bei dem die Cagey Strings für Stimmung sorgen. Die Gleiseniatruppe bewundern kann man natürlich auch beim Faschingstreiben auf dem Rathausplatz am Sonntag, 11. Februar. Ihren Kehraus verlegen die Unterhachinger ganz einfach nach München. Dort gibt es eine Riesenparty am Faschingsdienstag, 13. Februar, im Hofbräuhaus.

Einen Faschingszug gibt es am Sonntag, 11. Februar, in Planegg. Veranstaltet von den Gemeinden Planegg und Krailling, mitgestaltet auch von der Faschingsgesellschaft Würmesia. Start ist um 13.30 Uhr am Mitterweg, die lustigen Wagen ziehen dann durch die Luitpoldstraße und die Poststraße zur Bahnhofsstraße. Dort wird dann von 14 Uhr an gefeiert. Dabei natürlich auch Prinz Hans III. und Prinzessin Regina I. Anders als im Vorjahr besteht das Prinzenpaar wieder aus Erwachsenen. Mehr unter www.wuermesia.de.