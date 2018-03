18. März 2018, 22:00 Uhr Oberschleißheim/München Mann aus Auto befreit

Die Feuerwehr Oberschleißheim hat am Sonntagmorgen bei einem Unfall an der Autobahnausfahrt Ludwigsfeld geholfen, einen Mann aus seinem Fahrzeug zu befreien. Gegen 7.50 Uhr war es zu dem Zusammenstoß gekommen, an dem ein Lkw und zwei Pkw beteiligt waren. Ein Fahrzeug wurde an die Leitplanke geschleudert und musste mit der Seilwinde des Rüstwagens von dort weggezogen werden. Mit Hilfe des Rettungsdienstes konnte der Fahrer daraufhin das Auto verlassen. Insgesamt wurden zwei Personen verletzt, teilt die Feuerwehr mit. Während der Arbeiten sicherte diese die Unfallstelle ab. 19 Feuerwehrleute waren im Einsatz.