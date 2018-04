5. April 2018, 21:53 Uhr Oberschleißheim Zu wenige Bäume

Um eine Wohnanlage zu errichten, müsste ein Bauherr an der Freisinger Straße die Parkplätze seines Nachbarn überbauen und zudem all die Bäume fällen, die beim Nachbarvorhaben als verbindlich festgeschrieben worden waren. Offenbar war das Grundstück mittlerweile geteilt worden und alle Anforderungen, die für den vor zehn Jahren errichteten Neubau erfüllt worden waren, liegen nun auf dem neu entstanden Teilgrundstück. Um dies wie geplant mit acht Wohnungen zu bebauen, müssten all die damaligen Vorschriften kassiert werden. Das wollte der Bauausschuss des Gemeinderats so nicht akzeptieren. Der Neubau müsse dann die beseitigten Stellplätze und Bäume eben neu nachweisen, hieß es im Ausschuss, was derzeit aber nicht ansatzweise gelingt. Daher wurde der Antrag abgewiesen.