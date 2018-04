8. April 2018, 22:02 Uhr Oberschleißheim Wochenmarkt wird wieder eröffnet

Der Oberschleißheimer Wochenmarkt kehrt endlich wieder in die Ortsmitte zurück. Nach den Bauarbeiten rund um die Neugestaltung des Bürgerplatzes hat der Markt dort wieder eine Heimat - und das wird am Freitag, 13. April, mit einer großen Eröffnungsaktion gefeiert. Von 13 Uhr an präsentieren die Markttreiber an den Ständen ihre Produkte und die Oberschleißheimer können natürlich so gut wie alles probieren und sich von der Qualität der Produkte überzeugen. Mit dabei sind dann auch Firmen wie Tupperware, Pet-Fit-Tiernahrung und Schneider Raumreinigungssysteme, die ihre Neuheiten vorstellen. Außerdem gibt es eine Mitmach-Aktion der Paul-Klee-Werkstatt, am Stand der sozialen Stadt können sich Kinder schminken und schminken lassen. Die Deutsche Marktgilde veranstaltet eine Kartoffelschälaktion, die Polizeiinspektion stellt sich vor und gegen 18 Uhr tritt die Kinder- und Jugendgruppe der Narhalla Oberschleißheim auf.

Natürlich gibt es wie immer - und künftig jeden Freitag von 13 bis 19 Uhr - Bewährtes wie Honig, Obst, Gemüse, Käse, Steckerlfisch, Wurst und selbst gemachte Marmeladen. Der nun umgebaute Markt, ist sich die Gemeinde sicher, bietet beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft des Marktes - und zufriedene Oberschleißheimer Kunden.