8. April 2018, 22:02 Uhr Oberschleißheim Vocalistas im Kulturcafé

Die Gruppe "Vocalistas" tritt am Sonntag, 22. April, bei einer Soirée im Kulturcafé am Huppwald auf. Die Begeisterung des sechsköpfigen Oberschleißheimer Vokalensembles gilt mehrstimmigen Songs, meist a capella und manchmal mit Piano-Begleitung. Nach kleineren Auftritten und Weihnachtskonzerten in der Flugwerft präsentiert die Gruppe ihr Programm "Extra dry" mit breit gefächertem Repertoire aus Filmmelodien, Musicals, Jazz und Oldies. Das Konzert im Kulturcafé im Seniorenpark, Otto-Hupp-Straße 30, beginnt um 16 Uhr. Eintritt: fünf Euro, ermäßig drei Euro. Karten gibt es an der Tageskasse.