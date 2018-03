27. März 2018, 22:00 Uhr Oberschleißheim Stauende übersehen - drei Schwerverletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der A 99 bei Oberschleißheim sind am Dienstag zwei Frauen schwer verletzt worden, ein Mann kam ums Leben. Gegen 11.40 Uhr fuhr ein Fahrer mit seinem Kleinwagen in Richtung Salzburg bei der Anschlussstelle Neuherberg auf ein Stauende auf. Offenbar übersah der 74-jährige Münchner am Beginn der Baustelle, dass der Verkehr ins Stocken geraten war, und prallte auf den Auflieger eines Sattelzugs. Der Unterfahrschutz verhinderte, dass der Kleinwagen unter den Lkw geschoben wurde. Dennoch war der Aufprall so massiv, dass alle drei Autoinsassen schwer verletzt wurden. Der 74-jährige Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo er starb. Die zwei 53 und 77 Jahre alten Beifahrerinnen wurden schwer verletzt. Die Autobahn war 45 Minuten lang komplett gesperrt.