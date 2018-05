4. Mai 2018, 21:49 Uhr Oberschleißheim Rund ums Schloss

"Von sichtbaren und unsichtbaren Dienern am Hofe des Kurfürsten" berichtet die Familienführung mit Ute Völcker im Neuen Schloss Schleißheim am Sonntag, 6. Mai, um 14.30 Uhr, für die noch Plätze frei sind. Die Führung ist geeignet für Kinder von sechs bis zehn Jahren und kostet zwei Euro pro Kind. Begleitpersonen benötigen eine Eintrittskarte. Die Anmeldung ist unter der Telefonnummer 089 - 315872-0 möglich. Und wer schon mal am Schloss ist und sich bei herrlichem Wetter auch den Garten anschauen möchte - die Gondelsaison ist bereits eröffnet. Außerdem findet im Maximilianshof vor dem alten Schloss am Samstag und Sonntag wieder der traditionelle Töpfermarkt statt. Der Markt hat jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.