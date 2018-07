15. Juli 2018, 22:08 Uhr Oberschleißheim Radfahrer schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer am Samstagmittag in Oberschleißheim schwer verletzt worden. Der 49-Jährige war mit seinem Rennrad von der Baderstraße nach links in die Hackerstraße eingebogen und fuhr dabei laut Polizei einen zu engen Bogen. Zur gleichen Zeit bog eine 19-jährige Autofahrerin von der Hackerstraße nach rechts in die Baderstraße ab. Sie machte laut Polizei wiederum einen zu weiten Bogen. Beide, Radfahrer wie Autofahrerin, verstießen damit gegen das Rechtsfahrgebot. Der 49-Jährige stieß mit seinem Rad frontal gegen das Auto und schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Anschließend stürzte er auf die Fahrbahn. Da sich der Unfall direkt vor der Wache der Freiwilligen Feuerwehr Badersfeld ereignete, konnten Feuerwehrangehörige unverzüglich erste Hilfe leisten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten später in ein Münchner Krankenhaus.