28. März 2018, 21:52 Uhr Oberschleißheim Polizei sucht Zeugen eines tödlichen Unfalls

Der Autofahrer, der am Dienstag auf der A 99 mit seinem Kleinwagen auf einen Sattelzug aufgefahren ist, ist in einer Münchner Klinik gestorben. Wie die Polizei mitteilt, musste der LKW-Fahrer wegen eines Staus kurz nach der Anschlussstelle Neuherberg abbremsen. Das hat der 74-Jährige offenbar übersehen, er fuhr mit seinem Pkw ungebremst auf. Der Unfall ereignete sich gegen 11.35 Uhr auf der Spur in Richtung Salzburg. Die Ursache dafür konnte bislang nicht ermittelt werden. Mit im Pkw saßen noch zwei Frauen, 53 und 77 Jahre alt, die auch schwerst verletzt wurden. Zeugen des Unfalls können sich bei der VPI Freising unter der Telefonnummer 08161/950-0 melden.