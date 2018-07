11. Juli 2018, 22:09 Uhr Oberschleißheim Pfarrverband feiert

Zum Sommerfest lädt der katholische Pfarrverband am Sonntag, 15. Juli, ein. Gleichzeitig begeht die Pfarrei St. Wilhelm das 50-jährige Bestehen ihres Kindergartens, der ersten ökumenischen Kita in ganz Bayern. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Wilhelm. Im Anschluss wird auf dem Kirchplatz gefeiert.