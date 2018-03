30. März 2018, 22:03 Uhr Oberschleißheim Mörderisch und vogelwild

Ein gruseliger Einödhof, degenerierte Dorfbewohner, Schmutz, Inzest und ein grausames Gemetzel mit der Spitzhacke - die Geschichte des historischen Sechsfach-Mordes von Hinterkaifeck, die Andrea Maria Schenkel in ihrem Krimi "Tannöd" verarbeitete, traf 2006 den Nerv des Publikums: das Buch wurde ein Riesen-Bestseller, gewann mehrere Krimipreise und wurde verfilmt. Die Schauspieler Johanna Bittenbinder und Heinz-Josef Braun lesen am Samstag, 14. April, im Bürgerzentrum Oberschleißheim aus Schenkels Roman, komplettiert wird das Live-Hörspiel "Tannöd" mit "vogelwilder Musik" vom Art Ensemble Passau. Bittenbinder und Braun, die unter anderem mit dem Regisseur Marcus H. Rosenmüller zusammengearbeitet haben, schlüpfen in die verschiedenen Personen, suchen diese lebendig und die düstere Atmosphäre für den Zuschauer erfahrbar werden zu lassen. Das Art Ensemble Passau sorgt für die Begleitmusik: Polkas, Walzer und schaurig-schöne Instrumentaljodler. Die Protagonisten versprechen "eine Achterbahnfahrt der Gefühle - vital, grausam, humorvoll". Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es bei Schreibwaren Heckenstaller (089/315 19 22) oder Schreibwaren am Schloß (089/315 01 03) oder über www.muechenticket.de.