25. März 2018, 21:58 Uhr Oberschleißheim Lustheim bleibt ohne Mietradstation

In Lustheim wird es nun keine Station für Leihfahrräder im Münchner Verkehrsverbund geben. Die Gemeinde hat schlicht keinen Platz, um eine Mietstation aufzustellen. Weil geeignete öffentliche Flächen ohnehin nicht verfügbar waren, sollte zunächst versucht werden, beim Hotel "Kurfürst" eine Parzelle anzumieten. Eine Analyse der Möglichkeiten habe nun jedoch ergeben, dass dafür auf jeden Fall Parkplätze entfallen müssten, hieß es aus dem Gemeindebauamt, und das wollte das Rathaus angesichts der Stellplatznot in Lustheim nicht.

Damit bleibt es nun bei sechs Stationen, an denen künftig Fahrräder aus dem Leihnetz über Stadt und Landkreis geholt und abgestellt werden können: an der S-Bahn-Station auf der Westseite an der Mittenheimer Straße, an der Kreuzung des Gewerbegebiets Bruckmannring mit der Mittenheimer Straße, bei der Flugwerft des Deutschen Museums am Parkplatz der Fußballplätze, auf dem Tierärztlichen Campus der LMU an der Veterinärstraße vor dem Neuen Schloss an der Freisinger Straße und an der Regattaanlage.

Die Verträge über die Bereitstellung der Flächen hat der Gemeinderat jetzt durchgewunken. Auf die Gemeinde werden zur Einrichtung der Stationen circa 28 000 Euro Kostenbeteiligung zukommen. Außerdem müssen die nötigen Bauarbeiten zur Bereitstellung der Flächen vom Rathaus geleistet werden. Im ganzen Landkreis sind circa 100 Stationen geplant.