3. Mai 2018, 21:54 Uhr Oberschleißheim Konzerte vor großer Kulisse

Schleißheimer Klassikreihe startet in die neue Saison

Mag der Münchner Musikliebhaber seit der Eröffnung der Elbphilharmonie im Herbst 2016 mitunter neidvoll nach Hamburg schauen, an schönen Konzertorten mangelt es auch hier nicht. Das Schloss Schleißheim ist zwar kein großes Konzerthaus mit modernem Akustik-Design, aber schon lange ein stimmungsvoller und dekorativer Schauplatz für musikalische Erlebnisse.

Experimentelles erklingt hier freilich eher selten, das Angebot beinhaltet populäre und vertraute Werke großer Komponisten. Zum Auftakt der diesjährige Konzertreihe "Klassik auf Schloss Schleißheim" am Sonntag, 13. Mai, präsentieren die Nymphenburger Streichersolisten mit Angelika Lichtenstern als Solistin ein Programm von Vivaldis "Vier Jahreszeiten", über Tschaikowskis "Blumenwalzer" bis zu Brahms "Ungarischem Tanz". Passend dazu moderiert Klassik-Radio-Moderator Holger Wemhoff den Abend - dessen Sender ist ja mit seinem Motto "Entspannen und genießen" auch drauf bedacht, Klassik einem breitem Publikum zugänglich zu machen. Der Konzertabend "Vivaldi - Mozart - Brahms. Holger Wemhoff moderiert seine Lieblingsklassik" beginnt um 19 Uhr.

Am Samstag, 2. Juni, heißt es dann "Sommernacht der Operette". Im Fokus steht die Musik des Walzerkönigs Johann Strauß. Zudem interpretieren namhafte Solisten Werke andere Meister der klassischen Wiener Operette wie Karl Millöcker und Carl Zeller sowie Werke Jacques Offenbachs im Barocksaal. Am 16. Juni spielt in Schleißheim das "Ensemble 1756" den wohl beliebtesten Jahresreigen der Musikgeschichte: Vivaldis "Le quattro stagioni". Die Künstler gelten als Könner auf ihren Originalinstrumenten des Barock.

Weniger musikalisch-harmonische, dafür aber bairisch-scharfzüngige Klänge werden die Veranstaltung am Mittwoch, 25. Juni, prägen: Kabarettistin Martina Schwarzmann präsentiert im Schlosspark ihr sechstes Bühnenprogramm "Genau richtig". Zwei Tage später, am Freitag, 27. Juli, gibt es wieder das beliebte Spektakel "Barock & Fire" - festliche Barockmusik und musiksynchrones Feuerwerk locken seit Jahren die Konzertbesucher in den Schlosspark. Ein neues Programm mit Werken wie Vivaldis Konzert für Streicher und Bachs Brandenburgisches Konzert Nr. 4 sowie ein neues Lichtkonzept versprechen feierlichen Glanz. Weitere Veranstaltungen der Reihe "Klassik auf Schloss Schleißheim" sind die Verdi-Gala am 18. August, die "Fabelhafte Welt der Filmmusik" am 25. August, und am 15. September stehen spanisch inspirierter Werke französischer Komponisten im Mittelpunkt: "Bolero" von Ravel und die "Carmen-Suite" von Bizet.

Karten gibt es über www.kulturgipfel.de. Wer sich kulinarisch verwöhnen lassen will, der kann bei "Konzert & Dinner" im Vorfeld zum Konzertabend ein Dinner im Restaurant Kurfürst am Schlosspark einnehmen (buchbar über die Website).