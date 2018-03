27. März 2018, 22:00 Uhr Oberschleißheim Kinder erkunden das Schloss

Für Kinder gibt es während der Ferien wieder allerlei Angebote in den Oberschleißheimer Schlössern. Gleich am Ostersonntag, 1. April, werden im neuen Schloss Entdecker gesucht. Anita Heft erkundet mit den Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren mit Hilfe eines Maßbands, was Symmetrie bedeutet und wofür man Pläne braucht? Beginn der Führung ist um 14.30 Uhr, der Treffpunkt ist an der Kasse des neuen Schlosses. Der Frage "Wie machten sich Prinzen und Prinzessinnen schön" können Kinder dann mit Petra Rhinow am Sonntag, 15. April, nachgehen. Die Führung für Kinder zwischen fünf bis acht Jahre findet um 11.30 Uhr statt, Kinder zwischen acht und zehn Jahre sind um 14.30 Uhr an der Reihe. Die Anmeldungen sind jeweils täglich unter der Telefonnummer 089/179 08-444 möglich.