21. März 2018, 21:58 Uhr Oberschleißheim Hobby-Messe zu Ostern

Pünktlich zur Osterzeit gibt es alle erdenklichen Dekorationen und Geschenkideen bei der großen Bastel- und Hobby-Messe im Oberschleißheimer Bürgerzentrum, Theodor-Heuss-Straße 29. Am Sonntag, 25. März, können zwischen 10 und 17 Uhr alle Bastel- und Handarbeitsfans an den Tischen der 70 Aussteller schmökern, sich inspirieren lassen oder an kulinarischen Köstlichkeiten erfreuen. Kinder können am Workshop "Sandmalen" teilnehmen oder sich von der Schminkfee bemalen lassen. Der Eintritt ist für Kinder bis zwölf Jahren frei und kostet ansonsten drei Euro.