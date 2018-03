30. März 2018, 22:03 Uhr Oberschleißheim Eine uralte Kirche

Vom Schlossgarten Schleißheim in die Heide

Geschichte und Moderne verbindet diese etwa 18 Kilometer weite Wanderung durch die Heidelandschaft im Norden von München, die mit ihren kargen Wiesen und Kiefernwäldern einen guten Eindruck von diesem Teil der Münchner Schotterebene vermittelt. Los geht es am S-Bahnhof in Oberschleißheim. Von dort aus findet man über Rotdorn-, Lehrer-Wittmann- und Haselsbergerstraße zum historischen Schloss Schleißheim. Durch den Schlossgarten spaziert man nach Osten, wo am Ende des Parks Schloss Lustheim liegt. Dort lässt der Spaziergänger die fürstliche Anlage hinter sich und marschiert auf der Hochmuttinger Straße gen Süden bis zum Friedhof. Von dort aus führt ein Feldweg nach rechts in den Wald; am Beginn der Bäume biegt man wieder links ab nach Süden; an der Liebfrauenklause vorbei gelangt man auf einen querenden asphaltierten Weg. Diesem folgt man rechts nach Westen, bis nach Süden eine Überquerung der Autobahn A 99 möglich ist. Hier betritt der Wanderer das Gebiet der Stadt München: Immer geradeaus folgend durchquert man das äußere Hasenbergl, bevor man an der Kreuzung Fortner- Schleißheimer Straße nach Osten auf die Panzerwiese abbiegt. Über einen Wiesenpfad gelangt man zum Waldrand, dem Hartelholz. Dem folgt der Weg nun nach Osten, bis es die B 13 zu queren gilt. Auf der anderen Seite liegt das Helmholtz-Zentrum in Neuherberg, das links herum umgangen wird. Dahinter eröffnet sich die Fröttmaninger Heide. Angezeigte Wege führen durch das Naturschutzgebiet nach Osten, wo in der Ferne schon das Windrad und die Allianz-Arena zu sehen sind. Am Rand der Heide liegen das Heidehaus des Heidevereins und die U-Bahnstation Fröttmaning. Von hier aus kann man noch dem Windrad und der Heilig-Kreuz-Kirche einen Besuch abstatten: Das Gotteshaus östlich der Autobahn ist die älteste Kirche Münchens und die letzte originale Spur des einstigen Weilers Fröttmaning. Die Geschichte der ehemaligen Dorfkirche Heilig-Kreuz lässt sich bis in die Zeit vor dem Jahr 815 zurückverfolgen.

Start: S-Bahnhof Oberschleißheim; Ziel: U-Bahnhof Fröttmaning; Dauer: ca. 4 1/2 Stunden