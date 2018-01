8. Januar 2018, 21:47 Uhr Oberschleißheim Einbrecher feiern in Vereinsheim









Durch ihren Lärm haben sich vier jugendliche Einbrecher am Freitag in Oberschleißheim verraten. Nach Angaben der Polizei hörte ein Passant gegen 19 Uhr verdächtige Stimmen aus dem Vereinsheim einer Faschingsgesellschaft auf der Tribüne der Regattaanlage und rief die Polizei. Eine Streife sah gerade noch, wie vier junge Männer aus dem Gebäude kamen. Wie sich herausstellte, waren die zwei 17-Jährigen, ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Dachau gewaltsam in die Räume eingedrungen, um dort Alkohol und Drogen zu konsumieren. Außerdem ließen sie einen Aschenbecher und einen Flachmann mitgehen.