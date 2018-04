18. April 2018, 21:49 Uhr Oberschleißheim Durch das Mallertshofer Holz

Das Mallertshofer Holz ist ein Ort mit bewegter Geschichte. Das gut 600 Hektar große Naturschutzgebiet zwischen Oberschleißheim, Garching und Eching ist mit seiner Heidelandschaft nicht nur bei Spaziergängern beliebt, es birgt auch bis heute Spuren vergangener Nutzung als Truppenübungsplatz der Bundeswehr. Im Auftrag des Heideflächenvereins führt Christoph Becker am Sonntag, 22. April, bei einer etwa zweistündigen Wanderung durch das Mallertshofer Holz. Neben den typischen Bewohnern der Heidewälder und -wiesen lenkt der Referent den Blick auf die aktuelle Situation des Holzes und betrachtet den zukünftigen Weg dieses Naturjuwels auf Basis des Pflege- und Entwicklungsplans. Die Wanderung startet um 14 Uhr am Pfostenweg zwischen Hollerner und Echinger See. Die Teilnahme ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.