23. März 2018, 21:52 Uhr Oberschleißheim Caritas-Station in Oberschleißheim

Die Caritas hat in Oberschleißheim im Fohlengarten 10 b einen neuen Standort eröffnet. So könnten sich Bürger dort jetzt direkt an die Caritas wenden und Angebote des sozialpsychiatrischen Diensts, des Migrationsdiensts sowie der Asylsozialberatung in Anspruch nehmen. Bedürftige erhalten dort eine Berechtigung für den Bezug von Lebensmitteln vom Schleißheimer Tisch. Dienstleistungen der Mobilen Werkstatt können in Anspruch genommen werden. Bei der offiziellen Eröffnung des neuen Caritas-Standorts sagte Gabriele Stark-Angermeier, Mitglied des Vorstands im Caritasverband der Erzdiözese München und Freising: "Ich bin stolz, dass wir mit unseren Diensten jetzt auch in Oberschleißheim präsent sind." Bürgermeister Christian Kuchlbauer sprach ein Grußwort, bevor Pfarrer Ulrich Kampe die neuen Räume segnete. Die Caritas Dienste sind bisher im nördlichen Landkreis in Unterschleißheim, Garching, Unterföhring und Ismaning vertreten. Weitere Informationen unter www.caritas-landkreis-muenchen.de.