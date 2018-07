8. Juli 2018, 21:56 Uhr Oberschleißheim Auto brennt aus, sieben Verletzte

Sieben Personen haben sich bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend nahe der Allianzarena auf der A 99 Verletzungen zugezogen. Ein Auto brannte nach der Kollision komplett aus. Gegen 19 Uhr stießen ein kleiner Lastwagen und zwei Autos aufeinander, ein Fahrzeug ging in Flammen auf. Es konnten sich alle Insassen aus dem Wagen befreien. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die A 99 war im Anschluss zwei Stunden lang in Richtung Salzburg gesperrt.