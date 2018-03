28. März 2018, 21:52 Uhr Oberschleißheim Andacht zur Sterbestunde Jesu

Zum ersten Mal findet in der evangelischen Trinitatiskirche in Oberscheißheim am Karfreitag von 15 Uhr an eine musikalische Andacht zu der Stunde statt, in der nach christlicher Tradition Jesus Christus verstorben ist. Die Worte aus dem Lukasevangelium und die Musik an Orgel und Cembalo sollen an dieses Geschehen erinnern. Es musizieren Margit Kovács, Kirchenmusikerin der Trinitatiskirche, und Franz Wich aus Grafrath (Bariton). Zu hören sind Arien von Bach und Schütz und eine Vertonung von Psalm 22 von Rachel Knobler. Sie war jüdische Dichterin, Komponistin und Holocaustüberlebende aus München. Die Texte liest Pfarrerin Martina Buck.