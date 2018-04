20. April 2018, 22:13 Uhr Oberhaching/Unterhaching Radsternfahrt des ADFC

Der Fahrradklub ADFC ist der festen Überzeugung, es braucht ein bayerisches "Radgesetz", das unter anderem ein sicheres, durchgängiges Radwegesystem im gesamten Freistaat und eine Verdoppelung des Budgets für die Förderung des Radverkehrs sicherstellen soll. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, hat der ADFC für diesen Sonntag, 22. April, eine Sternfahrt organisiert, die Radlfreunde aus verschiedenen Richtungen am Königsplatz in München zusammenführen soll. Von dort aus wird dann noch eine Runde durch die Altstadt gedreht, die Abschlusskundgebung inklusive Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Staatsregierung und des bayerischen Landtags findet dann von etwa 14.30 Uhr an am Theatron im Olympiapark statt. Eine der organisierten Gruppen bewegt sich von Holzkirchen durch den Landkreis München in Richtung Stadtmitte. Abfahrtszeiten sind um 10.25 Uhr am Sauerlacher Bahnhof, 11 Uhr am Bahnhof Deisenhofen, 11.25 Uhr am Bahnhof Taufkirchen und 11.35 Uhr am Bahnhof Unterhaching.