5. April 2018, 21:54 Uhr Oberhaching Versteigerung auf Kirchplatz

Fahrräder, Kleidung, Schmuck und Uhren: Vieles sammelt sich im Lauf der Zeit im Fundamt des Oberhachinger Rathauses an. Behalten will die Gemeinde die Sachen natürlich nicht. Doch wenn der Eigentümer sich nicht meldet, bleibt nur die Versteigerung. Am Freitag, 20. April, ist es wieder einmal so weit. Die Gemeinde gibt auf dem Kirchplatz in der Ortsmitte von 16 Uhr an viele schöne Dinge meistbietend ab. Diese können von 15.30 Uhr an eben dort besichtigt werden.