13. März 2018, 21:59 Uhr Oberhaching Umgang mit Populismus

Die Vorwürfe, "populistisch" zu sein oder "Stammtischparolen" zu verwenden, sind im politischen Streit viel genutzte Mittel, um politische Gegner und deren Positionen zu diskreditieren. Beide Begriffe werden mit etwas Problematischem, oft Demokratiegefährdendem assoziiert. Meist werden sie unreflektiert und unpräzise verwendet. Zu diesem Thema lädt die Volkshochschule Oberhaching am Mittwoch, 21. März, von 19 bis 21 Uhr in die Schulbibliothek, Pestalozzistr. 16, ein. Referent ist Christian Boeser-Schnebel, Akademischer Oberrat am Lehrstuhl für Pädagogik an der Uni Augsburg. Der Eintritt kostet neun Euro. Anmeldung telefonisich (089/15 92 38 370 -10/-11) oder per E-Mail (info@vhs-oberhaching.de).