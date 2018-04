2. April 2018, 21:54 Uhr Oberhaching Über der Apfelstraße

Weiße Apfelblüten im Frühling, rote Früchte im Sommer, gelbe Blätter im Herbst - all diese Farben zeigt der Film "Die steirische Apfelstraße" von Heinz Neun. Die Arbeitsgemeinschaft Bürgerfernsehen Neubiberg, der Ottobrunner Filmclub und die Volkshochschule Südost führen diesen sehenswerten Streifen am Mittwoch, 11. April, im Wolf-Ferrari-Haus in Ottobrunn vor. Der Zuschauer sieht von 19 Uhr an, wie die Apfelbauern in der Region um Puch bei Weiz, nordöstlich von Graz, im September mit buntgeschmückten Wagen durch die Straßen fahren, wie sie ihren Kultschnaps präsentieren und mit einem Ballon über ihr Apfelland fliegen. Der Eintritt zu der Filmvorführung ist frei.