18. März 2018, 22:00 Uhr Oberhaching Stammtischparolen begegnen

In aktuellen politischen Debatten fällt häufig der Vorwurf des Populismus. Inwieweit dieser eine antipluralistische Haltung zum Ausdruck bringt, welche Gefahren damit verbunden sind und wie ein demokratischer Umgang damit aussehen kann, referiert der Soziologe, Psychologe und Politikwissenschaftler Christian Boeser-Schnebel auf Einladung der VHS Oberhaching am Mittwoch, 21. März, in der Gemeinde- und Schulbibliothek, Pestalozzistraße 16. Boeser-Schnebel arbeitet seit 2010 als Akademischer Oberrat am Lehrstuhl für Pädagogik mit Schwerpunkt Erwachsenen- und Weiterbildung an der Universität Augsburg. Er ist zudem Projektleiter des Netzwerks Politische Bildung Bayern und Initiator des Argumentationstrainings gegen Politik(er)verdrossenheit. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt neun Euro. Anmeldungen nimmt die VHS Oberhaching telefonisch unter 089/159 23 83 70 oder per E-Mail an info@vhs-oberhaching.de entgegen.