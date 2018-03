12. März 2018, 22:02 Uhr Oberhaching Reparieren statt wegwerfen

Was macht man mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Oder mit einem Fahrrad, bei dem das Rad schleift? Oder mit einem eingerissenen Lieblingskleid? Wegwerfen? Warum sollte man! Die Volkshochschule (VHS) Oberhaching organisiert am Samstag, 17. März, das erste Repair Café im neuen VHS-Kurszentrum in der Raiffeisenallee 6 (Gewerbegebiet). Von 14 bis 17 Uhr unterstützen Helfer kostenlos bei allen möglichen Reparaturen. Zudem sind verschiedene Werkzeuge und Materialien vorhanden. Besucher des Repair Cafés bringen ihre kaputten oder funktionsuntüchtigen Gegenstände von Zuhause mit. So will die VHS zur Reduzierung des Müllbergs beitragen, Wissen vermitteln und Kontakte in der Nachbarschaft fördern.