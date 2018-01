9. Januar 2018, 22:00 Uhr Oberhaching Pilz befällt Bäume









Gemeinde lässt eine Eiche und eine Esche vorsorglich umsägen

Von einer Esche und einer Eiche muss sich die Gemeinde Oberhaching in dieser Woche trennen. Der Grund für die Baumfällungen am kommenden Freitag, 12. Januar, sind holzzerstörende Pilze. Wie das Umweltamt der Gemeinde mitteilt, sind beide Bäume so stark befallen, dass ihre Stand und Bruchsicherheit nicht mehr gewährleistet werden können. So wird aus Gründen der Verkehrssicherheit an der Tisinstraße gegenüber Hausnummer 10 die Esche und an der Alten Oberbiberger Straße an der Einmündung des Äußeren Stockwegs die Eiche umgesägt. Im Laufe des Tages kann es für die Dauer der Arbeiten auf diesen Straßen immer wieder zu kurzfristigen Behinderungen des Verkehrs kommen. Auch im Bereich der Stefanienstraße, Einmündung Försterstraße müssen sich die Verkehrsteilnehmer am Freitag wegen Baumfällarbeiten auf Behinderungen einstellen.

In Unterhaching sind einige Bäume bereits aus dem Grünstreifen an der St.-Alto-Straße entfernt worden, allerdings aus anderen Gründen. Wie Rathaussprecher Simon Hötzl am Dienstag sagte, gebe es in der Gemeinden keinen Pilzbefall. "Jedoch hatten diesen Bäumen andere Vitalitätsprobleme." Sobald Äste herunterfielen, müsse die Gemeinde reagieren, erklärt Hötzl. An den Stellen, an denen es möglich sei, würden die gefällten Bäume durch Neupflanzungen ersetzt.